Allerta inquinamento a Milano: anticipate le misure di secondo livello (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il 2019 sembrava essersi chiuso nei migliori dei modi, con addirittura un riconoscimento per la città come miglior luogo in cui vivere in Italia. Il primo giorno dell’anno nuovo però ha riportato alla luce un nuovo allarme inquinamento per il quale è necessario agire velocemente. Il primo Gennaio 2020 il livello di Pm10 ha raggiunto una cifra spaventosa che porterà il conseguente blocco del traffico a Milano. Allerta inquinamento a Milano: misure anticipate “Siamo in emergenza e per questo abbiamo deciso di anticipare a domani le misure di secondo livello del protocollo di aria della Regione Lombardia che si aggiungono alle misure già in vigore e soprattutto ad Area B” recita un comunicato del Comune. Mercoledì 15 gennaio, quindi, è previsto lo stop dei veicoli trasporto persone fino a diesel Euro 4 e trasporto merci diesel Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì alla ... Leggi la notizia su notizie

maurazamir : RT @interrisnews: A #torino il livello di #smog potrebbe far scattare l'allerta #viola. Quale soluzione all'#inquinamento nelle nostre citt… - interrisnews : A #torino il livello di #smog potrebbe far scattare l'allerta #viola. Quale soluzione all'#inquinamento nelle nostr… -