Alle 16 giochiamo in diretta a Dragon Ball Z: Kakarot a caccia delle 7 Sfere del Drago (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Appassionati di Dragon Ball accorrete numerosi perché ci troviamo di fronte a un progetto potenzialmente imperdibile per tutti i fan di questo iconico manga e anime. Quest'oggi giochiamo in diretta a Dragon Ball Z: Kakarot.L'ambizioso progetto di Bandai Namco è già stato protagonista della nostra prova ma, in vista dell'uscita fissata per il 17 gennaio su PC, PS4 e Xbox One e dell'imminente recensione, torniamo a parlare di questo ambizioso progetto.Dragon Ball Z: Kakarot è un action-RPG completamente nuovo che vuole rivelarsi un epico racconto in cui i fan di questo universo potranno giocare percorrendo le leggendarie avventure del Saiyan più amato e rivivendo la narrazione della storia di Dragon Ball Z come mai prima d'ora.

