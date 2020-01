Allarme smog in Italia, il direttore del Cnr: “Bloccare le auto non serve” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’Italia è avvolta da una nube di smog: scatta l’Allarme in moltissime città Italiane. Tra le più colpite ci sarebbero Roma, Milano, Torino e Bologna; anche Firenze e Napoli sono nelle medesime condizioni. A Genova, invece, il limite dall’inizio dell’anno non è ancora stato superato. Il consistente aumento di Pm10 nell’aria ha costretto i sindaci di molte città a disporre il blocco della circolazione dei veicoli e alcune limitazioni sui riscaldamenti. Allarme smog in Italia L’aumento eccessivo dei livelli di Pm10 ha costretto i sindaci di Milano, Roma, Bologna e Torino a limitare la circolazione dei veicoli. Allarme smog non solo al Nord Italia, ma anche a Firenze e a Napoli, dove sono state imposte alcune limitazioni anche ai riscaldamenti. Genova, invece, rimane al di sotto del limite massimo di Pm10 dell’aria. Si stima che ogni giorno il ... Leggi la notizia su notizie

repubblica : Allarme smog in Italia, cosa succede nelle grandi città [aggiornamento delle 08:28] - agorarai : Allarme smog a Roma, da tre anni non si registrava un tale inquinamento dell'aria. Blocco diesel prolungato fino a… - gapetv : RT @repubblica: Allarme smog in Italia, cosa succede nelle grandi città [aggiornamento delle 08:28] -