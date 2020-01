ALLARME BOMBA 'REPUBBLICA'/ Ultime notizie, palazzo evacuato per telefonata anonima (Di mercoledì 15 gennaio 2020) ALLARME BOMBA nella sede de 'La REPUBBLICA': Ultime notizie, carabinieri e artificieri sul posto. evacuato il palazzo in via Cristoforo Colombo, 90. Leggi la notizia su ilsussidiario

repubblica : ???? Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un allarme bomba nella r… - repubblica : Allarme bomba a Repubblica rientrato - repubblica : Allarme bomba a Repubblica, tutti gli aggiornaenti -