Allarme bomba nella sede di Repubblica a Roma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La redazione di Repubblica in Via Cristoforo Colombo a Roma è stata evacuata a seguito di un Allarme bomba. Allarme bomba nella sede di Repubblica a Roma Con una telefonata al centralino i giornalisti presenti all’interno della redazione della testata Repubblica sono stati invitati a lasciare l’edificio. L’evacuazione dei giornalisti e dipendenti di Repubblica e delle altre testate del gruppo Gedi è stata dovuta ad un Allarme bomba. Giornalisti, redattori e personale della testata si sono quindi riversati in Via Cristoforo Colombo mentre le autorità competenti effettuavano i controlli necessari. Dopo l’intervento anche dell’unità cinofila e le verifiche degli artificieri, è stato dato il via libera a rientrare nell’edificio intorno alle 19.43. L'articolo Allarme bomba nella sede di Repubblica a Roma proviene da Giornalettismo. Leggi la notizia su giornalettismo

