Allarme bomba nella sede de La Repubblica: pompieri sul posto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Attimi di tensione a Roma, dove nella serata del 15 gennaio è scattato un Allarme bomba presso la sede del quotidiano La Repubblica, in via Cristoforo Colombo. Sul posto sono attualmente giunti i Vigili del Fuoco della Capitale che hanno immediatamente provveduto all’evacuazione del palazzo con tutta la redazione all’interno. La stessa testata ha dovuto interrompere l’aggiornamento online delle sue pagine social, come segnalato anche sul loro profilo Facebook con il seguente avviso: “Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un Allarme bomba nella redazione di Roma. Il palazzo è stato evacuato. Vi terremo aggiornati”. Leggi la notizia su notizie

repubblica : ???? Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un allarme bomba nella r… - Rinoberto61 : RT @PCapitano2: Allarme Bomba nella sede Romana di @repubblica tutto perché invece di scrivere “scancellare” hanno scritto “cancellare”....… - roberta1372 : RT @KelleddaMurgia: Allarme bomba in corso alla sede di @repubblica. Il Tgzero ha sospeso la diretta per motivi di sicurezza. -