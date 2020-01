Allarme bomba in sede giornale La Repubblica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – Allarme bomba nella sede romana del quotidiano la Repubblica, in via Cristoforo Colombo. A segnalare la presenza di un ordigno sarebbe stata una telefonata anonima. In corso evacuazione del palazzo. L'articolo Allarme bomba in sede giornale La Repubblica proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

