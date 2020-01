Alla politica serve il modello Netflix (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dicevano che avrebbe distrutto il cinema, che avrebbe abbassato gli standard dei film, che avrebbe fatto diventare inutili le sale, che avrebbe reso le pellicole ostaggio di un algoritmo e che avrebbe ovviamente disincentivato per sempre a uscire dalle loro case tutti gli appassionati di cinema. E i Leggi la notizia su ilfoglio

matteorenzi : Non so se la Ministra Azzolina abbia copiato la tesi. Ma la #DoppiaMorale dei 5Stelle e del Fatto che per molto men… - ItaliaViva : Mi interessa più il futuro della scuola, che il passato del ministro. Ma la #DoppiaMorale dei grillini e dei giorna… - LegaSalvini : LA PACCHIA NON FINISCE MAI 3 MILIONI ALLA SINISTRA CHIC E PIÙ SOLDI A OGNI MIGRANTE -