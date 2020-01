Alla Leonardo la produzione degli elicotteri della marina Usa: sorride anche l’Augusta di Benevento (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Una notizia destinata ad avere ripercussioni positive anche per il Sannio: Leonardo fornirà 32 elicotteri Alla marina americana. L’azienda italiana, il cui maggiore azionista è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è aggiudicata la relativa gara d’appalto dopo aver superato colossi come Bell e Airbus. “È un risultato positivo anche per il nostro territorio – spiega attraverso instagram Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi di Benevento. Le politiche di produzione del TH-73A coinvolgeranno, ovviamente nelle fusioni, anche lo stabilimento Augusta di Ponte Valentino“. L'articolo Alla Leonardo la produzione degli elicotteri della marina Usa: sorride anche l’Augusta di Benevento proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

