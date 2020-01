Alla fine, la scuola di Roma che aveva scritto «qui i figli dell’alta borghesia, lì gli stranieri» ha rimosso la descrizione dal sito (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un taglio netto, con uno spazio bianco a lasciare la cicatrice di quell’errore imperdonabile commesso dall’Istituto Comprensivo via Trionfale a Roma. La scuola, nella sezione ‘presentazione’, aveva inserito una descrizione fortemente discriminatoria dei suoi quattro plessi. Questa stessa descrizione, ora, è stata rimossa. LEGGI ANCHE > La scuola di Roma che presenta i suoi plessi a seconda dei ceti sociali di chi li frequenta Via Trionfale, rimossa la descrizione discriminatoria Nella giornata di oggi, sulla vicenda, era intervenuta anche il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che aveva condannato fortemente quanto accaduto e aveva invitato la scuola a fornire le spiegazioni necessarie a quel tipo di descrizione. Nel sito, infatti, si leggeva: «La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono, infatti, alunni appartenenti a famiglie ... Leggi la notizia su giornalettismo

Mov5Stelle : 'Non ci potete chiedere, in 20 mesi, di fare tutto. È umanamente impossibile dopo 30 anni di marce indietro di ques… - emergenzavvf : Giorno e notte al lavoro ma alla fine i due cani li abbiamo salvati! Erano scivolati in una fessurazione naturale n… - TeresaBellanova : Sono settimane che lo diciamo: la #SugarTax è una tassa inutile e dannosa, riduce gli investimenti, manda in rosso… -