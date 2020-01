Alitalia, il Senato ha solo 15 giorni per approvare il decreto sui 400 milioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il testo approvato dalla Camera deve essere convertito in legge entro il 31 gennaio. Il commissario prepara i tagli e la riorganizzazione Leggi la notizia su ilsole24ore

Agenzia_Ansa : #Alitalia il prestito dallo Stato di 400 milioni andrà restituito in 6 mesi. Dopo l'ok al decreto legge alla Camera… - fisco24_info : Alitalia, il Senato ha solo 15 giorni per approvare il decreto sui 400 milioni: Il testo approvato dalla Camera dev… - williamdevecch1 : Siamo in commissione trasporti, domani incardiniamo il decreto Alitalia, ringrazio la senatrice Simona Pergreffi pe… -