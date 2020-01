Alberto Urso Condivide una Foto da Bambino: “Voglio Vivere Le Emozioni Come nell’Infanzia” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo essere uscito vincitore dall’ultima edizione di “Amici”, Alberto Urso è pronto a partecipare al Festival di Sanremo, ma vuole conservare uno sguardo innocente su ciò che lo aspetta. E’ lui stesso a scriverlo sui social sotto una sua Foto da Bambino: “Nonostante il mondo fuori vada a 2 mila all’ora…io non voglio perdere lo stupore e l’emozione con cui vivevo le cose quando ero piccolo!“ A Sanremo Urso canterà “Il sole a est”, brano che dà anche il titolo al suo album, è che è stato firmato da Piero Romitelli e Gerardo Pulli. Intanto il cantante pubblica sue immagini sul web, tra cui una addirittura con Johnny Depp in occasione della partecipazione del divo a “C’è posta per te”. Il genere musicale di Urso, un insieme di pop e lirica, cavalca l’onda del successo cominciata con Andrea Bocelli e proseguita recentemente con Il Volo. Dal momento che in entrambi i casi c’è stato un ... Leggi la notizia su youreduaction

