Aggiornamento 11.40 Fortnite disponibile: le novità ufficiali di oggi 15 gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'update 11.40 di Fortnite e della sua Battaglia Reale è finalmente disponibile dalla giornata di oggi, 15 gennaio 2020, su un po' tutte le piattaforme in commercio. E che, naturalmente, supportano lo shooter online di Epic Games. Dal PC alla PS4, passando pure per Nintendo Switch, Xbox One e device mobile iOS e Android, gli appassionati del fenomeno poligonale degli ultimi anni possono godersi contenuti inediti che arricchiscono l'esperienza di gioco e le sorprese da sbloccare. Senza dimenticare l'indispensabile risoluzione di bug assortiti e piccoli problemi tecnici. https://www.youtube.com/watch?v=4BFaKa53lhc&feature=emb title Come svelato dal team di sviluppo americano sul sito ufficiale di Fortnite, l'Aggiornamento 11.40 porta con sé prima di tutto il ritorno del fucile d'assalto pesante conosciuto con il nome Mutamento. Nelle playlist non competitive, ora possiamo ... Leggi la notizia su optimaitalia

FortniteITLeaks : Stiamo esaminando un problema che causa la perdita dell'audio di alcuni lettori PC. Forniremo un aggiornamento dell… - OptiMagazine : Aggiornamento 11.40 #Fortnite disponibile: le novità ufficiali di oggi 15 gennaio - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Fortnite 11.40: ecco tutte le novità dell’aggiornamento #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberattack #te… -