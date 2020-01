Agevolazioni ad artigiani, commercianti e ambulanti: al via una serie di incontri (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – A seguito dello stanziamento di 25 milioni di euro a sostegno di artigiani, commercianti ed ambulanti, l’amministrazione regionale ha previsto 5 incontri con le categorie interessate presso le sedi territoriali delle Camere di Commercio di Napoli, Avellino, Caserta, Benevento e Salerno, al fine di garantire la corretta informazione relativa alla presentazione delle istanze (Avvisi pubblicati sul BURC n.1 del 3 gennaio 2020). Domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 16.30, il primo incontro presso la Camera di Commercio di Napoli. Gli altri incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: venerdì 17 gennaio, ore 15.30, presso la Camera di Commercio di Avellino; lunedì 20 gennaio, ore 17.00, presso la Camera di Commercio di Caserta; martedì 21 gennaio, ore 11.30, presso la Camera di Commercio di ... Leggi la notizia su anteprima24

