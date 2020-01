Aereo scarica carburante su una scuola a Los Angeles: almeno 60 feriti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’Aereo Delta era partito da Los Angeles e doveva atterrare a Shangai: per un guasto meccanico, però, avrebbe scaricato carburante su una scuola. Una ventina di bambini che si trovavano nell’area giochi dell’istituto hanno riportato forti forme di irritazione agli occhi. Tra i feriti ci sarebbero almeno 60 persone, quasi tutte non in gravi condizioni. Il guasto meccanico ha costretto il volo a fare ritorno alla base di partenza. Los Angeles, Aereo scarica carburante Tragedia a Los Angeles: un Aereo partito dallo scalo internazionale della metropoli americana ha scaricato in aria del carburante che è finito su una scuola. Una ventina di bimbi che si trovavano nell’aera giochi dell’istituto sarebbe rimasta ferita, mentre il totale delle persone coinvolte nell’incidente è almeno una sessantina. Tutti i feriti avrebbero riportato delle forti ustioni e ... Leggi la notizia su notizie

