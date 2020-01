Adriana Volpe contro la Rai al Grande Fratello Vip: ecco cosa ha detto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Adriana Volpe non ci sta e, durante la terza puntata di Grande Fratello Vip, ha detto nuovamente la sua riguardo il rapporto ostico avuto fino a poco tempo fa con la concorrenza, la Rai. Durante la diretta, Alfonso Signorini si rivolge ad Antonella Elia per parlare del suo desiderio di diventare mamma. A questo proposito, il coinvolgimento della Volpe, appare immediato: In caso di gravidanza, l’azienda può recidere il contratto. Nulla sarà dato, nulla sarà dovuto. Ho avuto Giselle nel 2011 ed in Rai ho dovuto firmare un contratto con delle clausole ben precise. Le cose sono cambiate solamente nel 2012. Assurdo.Adriana Volpe Sono parole che di certo non hanno lasciato indifferenti il conduttore e gli altri concorrenti della casa che, con espressioni stupite, hanno continuato a far domande alla conduttrice e showgirl. Adriana, ancora una volta, conferma il suo rapporto ostico ... Leggi la notizia su trendit

FranAltomare : Vabbè, poi avete il coraggio di venire a dirmi che Adriana Volpe non è una vera QUEEN. #GFVIP - trash_italiano : FINALMENTE ADRIANA VOLPE CHE ATTACCA MAGALLI. #GFVIP - FranAltomare : Scrivi “Adriana Volpe” ma la tastiera dell’iPhone suggerisce “??”. #GFVIP -