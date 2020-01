Adotta le api sul tuo balcone: quali fiori piantare per aiutarle (Di mercoledì 15 gennaio 2020) TageteSalviaOriganoTimoCalendulaFaceliaMalvaLavandaGirasoleRosmarinoVecciaTrifoglio incarnato / alessandrino / resupinatoFinocchio annualeCuminoLupinellaAnetoMinacciate dai cambiamenti climatici, dai pesticidi e dall’inquinamento, dalla monocultura, dalla distruzione dell’habitat e dall’uomo. Le api sono in declino in tutto il mondo e il loro declino, come sappiamo, ha importanti ripercussioni sull’intero ecosistema. Dalla loro funzione impollinatrice dipendono specie come mele, fragole, pomodori, mandorle, e la produttività del 75% delle nostre principali colture agricole. Il mondo si sta mobilitando – nel 2018 l’Unione Europea ha approvato il bando permanente di tre insetticidi neonicotinoidi dannosi per le api – ma ad aiutare le api anche noi, ogni giorno in ogni luogo, possiamo fare la differenza. Anche in città. A MILANO LA STRADA fioriTA Durante ... Leggi la notizia su vanityfair

