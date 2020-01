Accusato di non aver rispettato il celibato, Don Marino risponde: “Faccio nomi di preti pedofili e gay protetti dalla diocesi” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo la pubblicazione delle accuse a carico di Don Marino, il parroco risponde attaccando la diocesi e minacciando di fare nomi di preti pedofili. Don Marino Ruggero, parroco di Roncon di Albignasego, è stato trasferito nei mesi scorsi a causa di un’indagine nei suoi confronti. Conosciuto dagli italiani per le sue posizioni “Salviniane” oppure per … L'articolo Accusato di non aver rispettato il celibato, Don Marino risponde: “Faccio nomi di preti pedofili e gay protetti dalla diocesi” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

amnestyitalia : Insieme a @savechildrenuk e al Consiglio dei rifugiati abbiamo accusato il governo di Londra di impedire 'volutamen… - ecodeicomuni_ec : RT @ecodeicomuni_ec: Il 'sequestro ' di persona per la quale e' accusato Salvini e' una idiozia gigantesca! un sequestro di persona e' limi… - ecodeicomuni_ec : Il 'sequestro ' di persona per la quale e' accusato Salvini e' una idiozia gigantesca! un sequestro di persona e' l… -