Accadde oggi, 15 gennaio 1958: l’Italia non va al Mondiale, la prima volta della Svezia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ricordiamo ancora la Svezia. Purtroppo la Nazionale scandinava ci ha estromessi dal Mondiale di Russia del 2018. Ma il 15 gennaio del 1958 l’Italia uscì sconfitta per 2-1 dalla sfida contro l’Irlanda del Nord e non si qualificò per i Mondiali che, guardacaso, si giocavano proprio in Svezia. Una selezione indigesta per gli azzurri. E pensare che in quella sfida contro l’Irlanda del Nord sarebbe bastato solo un pareggio per conquistare il pass, ma dopo i primi 45′ l’Italia era già sotto di due reti, quelle messe a segno da Mcllroy e Cush. A nulla servì il gol di Da Costa. Quella fu la prima grande disfatta per la Nazionale italiana di calcio. La seconda, quella del novembre 2017, ancora scotta. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Accadde oggi, 15 gennaio 1958: ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

gentecheaccende : Accadde Oggi - 15 Gennaio - - BeppeGandolfo : ACCADDE OGGI 15 gennaio 1811 – Nasce don Cafasso, il prete della forca Leggi su - aforismidiunpaz : #AccaddeOggi, #15Gennaio: a #Berlino soldati dei #Freikorps rapiscono ed uccidono #RosaLuxemburg e #KarlLiebknecht.… -