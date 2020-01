Abbassare il colesterolo senza statine: un nuovo rivoluzionario farmaco dimezza il valore “LDL” (cattivo) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Via libera nel Regno Unito a una ricerca su larga scala che ha lo scopo di testare un vaccino anti-colesterolo più potente delle statine: lo studio coinvolgerà decine di migliaia di pazienti che riceveranno due iniezioni all’anno che potrebbero dimezzare i livelli di colesterolo LDL (quello “cattivo”). Secondo i primi test il vaccino funzionerebbe in 2 sole settimane e ridurrebbe significativamente il rischio di malattie cardiache. L’anno scorso uno studio internazionale condotto dall’Imperial College London ha scoperto che le persone che hanno ricevuto il trattamento hanno beneficiato di un dimezzamento dei livelli di colesterolo: il risultato (valido almeno quanto una statina ad alto dosaggio e superiore ai farmaci a basso dosaggio) è stato mantenuto facendo il vaccino ogni 6 mesi. La molecola, l’inclisiran, funziona “silenziando” ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

greenMe_it : Due iniezioni all’anno per abbassare il colesterolo. Il Governo UK sperimenta nuovo trattamento per ridurre la mort… - nutrifarma_it : ?? PROTEGGI IL TUO CUORE! Ateronorm è un integratore studiato nei dettagli per mantenere normali i livelli di… -