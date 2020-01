Abbandono rifiuti, controlli della Municipale: multati 5 responsabili (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Questa mattina personale del Nucleo Operativo della Polizia Municipale ha svolto un servizio congiunto con gli addetti della Società Salerno Pulita per il controllo e monitoraggio dell’area del centro storico cittadino, al fine di prevenire e reprimere l’Abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico e per il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata circa gli orari di conferimento, i giorni previsti dal calendario e la differenziazione degli stessi rifiuti. L’attività si è sviluppata nelle seguenti vie: Vicolo Sant’Andrea nei pressi dell’omonima Chiesa e all’incrocio con via Portacatena alt. porticato; Via Portarateprandi (tutta la strada fino ai Gradoni della Lama); Vicolo Municipio Vecchio; Largo Campo; Vicolo Guaiferio; Vicolo delle Fornelle. Nel contesto di tale servizio sono stati ... Leggi la notizia su anteprima24

