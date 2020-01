A Vieni da me il papà single che ha adottato Alba, la bimba down lasciata in ospedale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non fa tanti giri di parole Luca quando parla della sua bimba down, di Alba e delle altre disabilità che ha conosciuto e oggi a Vieni da me ha raccontato il suo primo incontro con sua figlia ma anche con la voglia di aiutare gli altri. Aveva solo 14 anni quando il suo migliore amico, Diego, si ammalò, un melanoma, era grave e lui lo capì subito anche se era giovanissimo. “L’ho accompagnato per tutto il percorso, un’esperienza molto intensa e molto forte che ha cambiato il percorso della mia vita e io grazie a Diego ho conosciuto la malattia e la disabilità” spiega Luca per fare comprendere come tutta la sua vita l’abbia dedicata anche agli altri. Commenta che sua figlia Alba è una bimba con una difficoltà ma non è ammalata. Il percorso con Diego l’ha fatto salire sul treno bianco che accompagna gli ammalati a Lourdes. E’ lì che sono nate le sue amicizie più belle e la sua storia d’amore ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

