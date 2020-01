A che punto siamo con le molestie sul lavoro? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) SVS DAD ONLUSLibereTutteCadmiDi.Re, donne in Rete contro la violenzaIl MeToo ha cambiato tutto: scherzi e battute pesanti, domande invadenti sulla vita privata, commenti sui social network oggi non sono più sopportati e pochi colleghi hanno ancora il coraggio di farsi avanti con avances esplicite. Si gioca in difesa, perché in realtà, quello delle molestie in ufficio, è un problema ancora non risolto: secondo una recente ricerca condotta dal Trades Union Congress (TUC), una donna su due ha subìto approcci sessuali sul lavoro. E così in Inghilterra si è addirittura costituito un Fondo, The Justice and Equality Fund, supportato da attori come Emma Watson, Keira Knightley, Emma Thompson e Jodie Whittaker, che ha assegnato 1.027.699 sterline a diverse organizzazioni femminili del Regno Unito, proprio per aiutare le donne che ancora troppe volte devono far fronte ad approcci eccessivamente ... Leggi la notizia su vanityfair

La7tv : #lariachetira @matteorenzi (Italia Viva): 'In Libia il rischio è che tornino i turchi. Se la Turchia diventa un pun… - matteosalvinimi : Queste le piazze che le tivù non vi faranno mai vedere! Stasera a Lesignano de’ Bagni, sulle colline fuori Parma, c… - matteosalvinimi : Lo dice anche l'ex magistrato Carlo Nordio: il caso Gregoretti sarebbe un processo politico, visto che la stessa Pr… -