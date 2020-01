17enne scopre un nuovo pianeta durante uno stage alla NASA (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Come trascorrere l’estate che anticipa l’inizio dell’ultimo anno di scuola? In molti non farebbero neanche un programma, pronti a godere di ogni giorno libero a disposizione, mentre il 17enne Wolf Cukier ha deciso di passarlo facendo uno stage presso la NASA. Risultato? durante la prima settimana ha contribuito a scoprire un pianeta. Un nuovo pianeta scoperto grazie al TESS Lo scorso luglio, dopo aver terminato le lezioni alla Scarsdale High School di Scarsdale, New York, Cukier ha iniziato uno stage presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. Il suo compito era quello di esaminare i dati raccolti nello spazio dal telescopio TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), uno strumento capace di ricercare e monitorare i pianeti extrasolari. Una particolarità del progetto TESS è che sfrutta il lavoro di numerosi volontari, che monitorano i dati ... Leggi la notizia su thesocialpost

