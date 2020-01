12 ristoranti-monumento della cucina italiana da provare almeno una volta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Del Cambio - TorinoIl Riso alla CavourGuido - Serralunga d'Alba (CN)Agnolotti al plin, burro fuso e sugo d'arrostoAl Sorriso - Soriso (NO)I ravioli al BettelmattLocanda dell'Angelo - Ameglia (SP)Spaghetti al neroPierino Penati - Viganò Brianza Risotto con l'ossobucoDa Vittorio - BrusaportoLa costoletta monumentaleDal Pescatore - Canneto sull'Oglio (MN)Tortelli di zucca12 Apostoli - VeronaLa PearàDolada - Pieve d'Alpago (BL)Uovo croccante in crosta di patate e tartufo dei colliSan Domenico - ImolaUovo in raviolo con burro di malga, Parmigiano dolce e tartufo di stagioneEnoteca PinchiorriIl piccioneDon Alfonso 1890 - Sant'Agata sui Due Golfi (NA)Spaghetti al pomodoroCi sono grandi ristoranti scomparsi, in decadenza o che hanno smarrito la strada. Poi ci sono quelli che 40 anni fa erano già noti ai gourmet e che sono ancora protagonisti, nello stesso luogo. Hanno (giustamente) rivisto ... Leggi la notizia su vanityfair

