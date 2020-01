“10 giorni senza mamma” su Sky Cinema. I film stasera in tv mercoledì 15 gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Cinema stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 15 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per stasera. Ecco i film del Cinema stasera in tv, mercoledì 15 gennaio: 10 giorni senza mamma – 21:15 Sky Cinema Genere: Commedia Uscita: 2019 Nazionalità: Italia Durata: 94′ Regista: Alessandro Genovesi Cast: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli TRAMA Carlo, professionista ambizioso, è spesso lontano dalla famiglia per lavoro e fedele da 15 anni alla stessa azienda. Ben presto si ritrova a fare i conti con la sua vita personale e professionale: sì perché, se da un lato, rischia di essere sostituito da un nuovo e ambizioso giovane a lavoro, dall’altro dovrà rivedere il suo ruolo di padre assente, in quanto sua moglie decide di prendersi una pausa dagli obblighi familiari e parte per Cuba, lasciandogli ... Leggi la notizia su 2anews

