Zingaretti: “Con disuguaglianze democrazia a rischio. Ora 5 obiettivi per il governo. Questa è la sfida, altro che subalternità al M5s” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il governo come incubatore di un’alleanza politica? Insistere con i Cinquestelle anche quando dicono di no? Fare asse con il M5s per ripensare il centrosinistra? La linea del nuovo Pd tracciata ieri da Dario Franceschini e sostenuta dal segretario Nicola Zingaretti fa suonare l’allarme tra i più scettici nel partito nei confronti del rapporto con i grillini. Il più polemico, dal palco del seminario nell’abbazia di San Pastore a Contigliano, in provincia di Rieti, è stato un ex presidente del Pd (ai tempi di Renzi segretario), Matteo Orfini: “Costruire una forza di centrosinistra insieme a una forza che di sinistra non è, è un errore drammatico. E stiamo caricando troppo di aspettative questo governo. Stiamo incubando i virus di subalternità più che aprire a una nuova stagione politica. La doppia debolezza del governo e del Pd non è di buon auspicio per il governo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

