Zielinski | “Alla Coppa Italia teniamo tanto | vogliamo arrivare fino in fondo”

Ai microfoni della Rai, nel prepartita di Napoli-Perugia, ha parlato Piotr Zielinski. Quanto è importante questa competizione? "Ci teniamo tanto. vogliamo arrivare fino al fondo. Cercare di vincere la competizione. E' una competizione molto importante per noi e vogliamo fare bene"

