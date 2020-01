You, rinnovata per una terza stagione la serie tv con Penn Badgley (Di martedì 14 gennaio 2020) A fine Dicembre è arrivata su Netflix la seconda stagione di You, la serie tv con Penn Badgley, l’affascinante stalker/assassino americano. E ora è stata confermata una terza stagione. Netflix ha confermato la terza stagione di You. La notizia del rinnovo arriva a meno di tre settimane dall’uscita della stagione 2 che è stata lanciata … L'articolo You, rinnovata per una terza stagione la serie tv con Penn Badgley proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

ddochimin95 : You è stata rinnovata per una terza stagione, mi sentite urlare - pIeasantviIIe : @NetflixIT: “You è stata rinnovata per una terza stagione” Io: #YouNetflix - comingsoonit : Attenzione là fuori: Joe Goldberg sarà a piede libero per una terza stagione. #YouNetflix rinnovata ufficialmente!… -