YOU: Netflix rinnova la serie per una terza stagione (Di martedì 14 gennaio 2020) La serie YOU ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione, come ha confermato Netflix oggi con un comunicato ufficiale. YOU, la serie Netflix con star Penn Badgley, ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per una terza stagione che proseguirà il racconto della storia di Joe Goldberg, il killer con la passione per i libri e il passato oscuro. La terza stagione, che debutterà nel 2021, sarà composta da dieci puntate inedite e cercherà di dare una risposta alle domande lasciate in sospeso dopo le rivelazioni legate a Joe e Love. L'adattamento televisivo dei romanzi scritti da Caroline Kepnes è tornato su Netflix il 26 dicembre per raccontare un nuovo capitolo della storia di Joe Goldberg, di cui potete leggere la ... Leggi la notizia su movieplayer

mnemosoune : Hanno rinnovato #You ma non #AnneWithAnE IO VI DENUNCIOOOOO @netflix @NetflixIT - lad7whisper : Netflix fa cose decenti sono quando rinnova #YOU per il resto può chiudere, thxx - giuliii_gr : You, l'annuncio della terza stagione su Netflix -