Westworld, quello che c’è da sapere sulla terza stagione (Di martedì 14 gennaio 2020) Westworld, l’attesissima serie HBO, sta per tornare con una terza stagione: annunciate la data di uscita e i nomi di alcune guest star che compariranno nei nuovi episodi. Westworld, quando andrà in onda Dopo una lunga attesa, il network HBO ha finalmente rivelato la data in cui debutterà la terza stagione di Westworld. Negli Stati … L'articolo Westworld, quello che c’è da sapere sulla terza stagione proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

