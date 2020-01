Volantini sul treno contro il fidanzato traditore: era una pubblicità della cantante Romina Falconi (Di martedì 14 gennaio 2020) Non era la vendetta di una fidanzata tradita, ma una campagna promozionale della cantante romana Romina Flaconi. Ecco svelato il mistero attorno ai Volantini apparsi sul treno della linea Milano-Mortara, su cui campeggiava la foto di un uomo accompagnata da un commento inequivocabile: "Sei un traditore e un farabutto, hai ignorato le mie lacrime ora ignora pure questo. E ringrazia che sono una signora". Quest'ultima frase è il titolo del nuovo singolo della cantautrice, che si è inventata tutta la messa in scena per promuovere il suo ultimo lavoro. Leggi la notizia su fanpage

