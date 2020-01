Visita del Ministro della Salute Roberto Sperana ad Alto Reno Terme (Di martedì 14 gennaio 2020) Ieri 13 Gennaio la Montagna dell’Appennino Tosco Emiliano ha vissuto un momento particolare e significativo con la Visita del Ministro della Salute, On. Roberto Speranza ad Alto Reno Terme, sede dell’Ospedale Costa, in occasione di un incontro politico- elettorale sulla sanità nelle Aree Montane, organizzato dai Consiglieri regionali Igor Taruffi e Elly Schlein, candidati con la lista “Emilia-Romagna Coraggiosa”. La Presidente Nazionale del CISADeP, Coordinamento Italiano Sanità Aree Disagiate e Periferiche, Emanuela Cioni, ha incontrato nell’occasione il Ministro della Salute On. Roberto Speranza e il Capo della Segreteria On. Massimo Paolucci sottoponendo ad entrambi la questione nazionale dei punti nascita in aree periferiche, montane e particolarmente disagiate, con le problematiche connesse alla riapertura e/o alla garanzia dei servizi e dei protocolli per mettere in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT è stato in visita ad Ankara. Le foto, il video del punto stampa e delle dichiarazion… - TeresaBellanova : Durante la mia visita di ieri in #Basilicata ho ribadito il ruolo centrale che l'agricoltura deve svolgere nella lo… - ilfoglio_it : Quando Vincino si travestiva da #Craxi. Un video del 1988 con il vignettista che, nei panni del leader socialista,… -