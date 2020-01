Virginia Raggi e lo psicodramma grillino della discarica (come Tap e Tav) (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma. La bandiera di tante campagne elettorali – e di tanti anatemi dentro e fuori dalle piazze a Cinque stelle, anche telematiche – che diventa la corda in casa dell’impiccato: succede a Roma, dove attorno alla parola “discarica” va in scena da mesi (in sordina) e da giorni (con la grancassa), lo p Leggi la notizia su ilfoglio

virginiaraggi : Il presidente della Commissione Commercio Andrea Coia è stato aggredito da alcuni ambulanti. Si tratta di una minor… - virginiaraggi : Per portare avanti il ricambio generazionale del personale capitolino anche nel 2020 inseriremo 895 nuove persone,… - virginiaraggi : Una buona notizia per la città e per chi percorre ogni giorno la Galleria Giovanni XXIII. Per la prima volta verrà… -