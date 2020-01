Vincenzo Mollica si prepara alla pensione: sarà dopo il Festival (Di martedì 14 gennaio 2020) A Che tempo che fa, Vincenzo Mollica annuncia che questa prossima edizione del Festival di Sanremo sarà l’ultima che lo vedrà come inviato. Il giornalista del Tg1 ha infatti annunciato il suo pensionamento. Mollica va in pensione Il giornalista ha annunciato da Fabio Fazio che andrà in pensione dopo 40 anni di carriera. “Sì, il 29 di febbraio giornata che non esiste. Così è perfetto“, ha rivelato. Visualizza questo post su Instagram Il mitico #VincenzoMollica a #CTCF <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4cc.png" alt=" Leggi la notizia su thesocialpost

