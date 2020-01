Vienna, una coppia di ragazze apre il ballo per la prima volta: «Da noi un segnale di pari opportunità» (Di martedì 14 gennaio 2020) Il 20 febbraio cinquemila partecipanti si presenteranno all’annuale ballo dell’opera di Vienna. In quella occasione, 150 coppie di debuttanti si esibiranno nella capitale austriaca e sfileranno sotto gli occhi del presidente della Repubblica e di innumerevoli personaggi famosi. Ma quest’anno, per la prima volta da oltre cent’anni, nella cornice dell’Opera di Vienna ci saranno anche Sophie e Iris, una coppia di amiche che ha deciso «di lanciare un segnale di pari opportunità per le coppie dello stesso sesso in una manifestazione tradizionalmente conservatrice». Sophie Grau ha 21 anni e studia musica, mentre Iris Klopfer ne ha uno in più e studia medicina. «Ballare nella cornice pittoresca dell’Opera di Vienna deve essere molto emozionate», hanno raccontato al quotidiano Stuttgarter Nachrichten. Per questo motivo, la scorsa estate Iris e Sophie ... Leggi la notizia su open.online

repubblica : L’incredibile incontro tra l'orango femmina e una donna che allatta - neg_zone : Una bellissima novità quest’anno al Gran ballo delle debuttanti di Vienna ?? #14gennaio #notizie #mondo - Margher96424251 : RT @gayit: Vienna, per la prima volta una coppia di donne al ballo delle debuttanti -