Vieni da me, Anna Falchi a Caterina Balivo: “Ho passato mesi terribili” (Di martedì 14 gennaio 2020) Vieni da me, Anna Falchi parla del suo periodo buio e rivela: “Ho pagato le conseguenze” Anna Falchi è stata oggi ospite a Vieni da me nella rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv” e si è raccontata a 360 gradi a Caterina Balivo. Parlando del suo matrimonio con Stefano Ricucci, sposato nel 2005, e dello scandalo che lo travolse, la Falchi ha fatto un’importante ammissione in diretta… “Il matrimonio è durato poco. Ne ho pagato le conseguenze. Io che ero una donna di spettacolo sono finita in tutt’altra cronaca, in cose più grandi di me. Vigliaccamente non me la sono sentita di andare avanti.” La Falchi ha anche aggiunti di aver derubricato quei mesi come: “Il periodo più brutto della mia vita, dove ho passato mesi terribili”. Di anni però ne sono passati ben 15 e adesso Anna Falchi è un’altra persona, ... Leggi la notizia su lanostratv

