Video – Patric non sottovaluta il Napoli: il difensore della Lazio parla dei quarti di Coppa Italia al San Paolo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Napoli e Lazio si erano appena affrontate in campionato, all’Olimpico. I partenopei avevano perso per via di uno sciagurato errore del portiere David Ospina. Il destino ha voluto che le due squadre si rincontrassero dopo pochi giorni. I risultati degli ottavi di Coppa Italia hanno prodotto infatti un quarto di finale al San Paolo tra partenopei e biancocelesti, in programma il 29 gennaio. Gara tosta per i padroni di casa, ancora in crisi e attesi da una serie di partite difficilissime, tra cui una contro la Juventus. In mixed zone, dopo il match con la Cremonese, il difensore capitolino Patric ha risposto a una domanda del giornalista Emanuele Celeste relativa proprio al prossimo impegno col Napoli. “Il Napoli è sempre una squadra molto forte. Ci aspettiamo sempre una squadra forte che deve approcciare la gara ai massimi livelli perché sappiamo i giocatori che hanno e ogni ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

Golden Globes 2020 - a Patricia Arquette la statuetta non basta : è virale l’invito a votare per un futuro migliore (Video) : Che Patricia Arquette sappia farsi notare anche dopo aver dismesso i panni dei suoi personaggi più amati non è certo una novità. I Golden Globes 2020 ne danno anzi ulteriore conferma. L'anno dell'attrice si apre con una meritata vittoria per il ruolo di Dee Dee Blanchard in The Act – qui la lista completa dei vincitori nelle categorie delle serie tv –, bissando il successo del 2019 per Escape at Dannemora. Ma non è questo a far notizia: ...

OfficialSSLazio : 10' | #LazioCremonese 1-0 ?? LA SBLOCCA @patric_6!!!!! ?? PRIMA RETE IN MAGLIA BIANCOCELESTE PER GABA!!!!!!! - Bizio07 : RT @OfficialSSLazio: 10' | #LazioCremonese 1-0 ?? LA SBLOCCA @patric_6!!!!! ?? PRIMA RETE IN MAGLIA BIANCOCELESTE PER GABA!!!!!!! https:… - laziobible : RT @laziopress: Il gol è di @patric_6 e non scherziamo ?????????? #LazioCremonese #coppaitalia @iuiu87 -