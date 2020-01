VIDEO Napoli-Perugia 2-0 Highlights: gol e sintesi Coppa Italia. Decide la doppietta su rigore di Insigne (Di martedì 14 gennaio 2020) Negli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio il Napoli elimina il Perugia per 2-0 grazie alla doppietta di Lorenzo Insigne, in gol in entrambi i casi su rigore, al 26′ ed al 38′ del primo tempo. Gli umbri però sprecano l’occasione di riaprire la gara, sciupando un rigore nel recupero della prima frazione, con Iemmello che si fa ipnotizzare da Ospina. Highlights Napoli-Perugia 2-0 IL PRIMO GOL DI INSIGNE SU RIGORE Lorenzinhooooo <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f499.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

emergenzavvf : #Napoli #14gennaio 10:45, dalle 7:50 intervento dei #vigilidelfuoco nella stazione di Piscinola, sulla Circumvesuvi… - DeborahBergamin : ??A pochi mesi dal ritorno de @IlRiformista da domani arriva la prima edizione locale del giornale: quella di… - chetempochefa : 'Perché lei di sera sta con gli occhiali da sole?' - 'Perché a Napoli fa caldo.' Aurelio De Laurentiis (Teo Teocol… -