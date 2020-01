Uscita di Final Fantasy 7 Remake rinviata: ecco quando sarà disponibile su PS4 (Di martedì 14 gennaio 2020) Inutile negarlo, Final Fantasy 7 Remake è uno dei videogame più attesi di quest'anno. Non solo perché rappresenta il rifacimento di uno dei giochi di ruolo di stampo giapponese più amati della storia, ma anche perché gli sviluppatori di Square Enix hanno saputo dimostrare di essere al lavoro su un titolo stupefacente, capace di unire tradizione ed innovazione nelle meccaniche e di mostrare a schermo un comparto tecnico realmente spettacolare. Il ritorno di Cloud, Tifa, Aerith e Sephiroth pare quindi essere già graziato dalla buona stella, per un hype ormai divenuto incandescente in vista dell'Uscita su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro - per un'esclusiva temporale di un anno. https://youtu.be/eHdaWMP7D2s Nella giornata di oggi, però, la compagnia del Chocobo riporta alla ribalta Final Fantasy 7 Remake. E non con una notizia che farà piacere a quanti lo attendono al varco. Come ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Uscita di #FinalFantasy7Remake rinviata: ecco quando sarà disponibile su #PS4 - SerialGamerITA : Final Fantasy VII Remake: rinviata di qualche settimana la data d’uscita - myreviews_it : Ecco svelata la nuova data d'uscita per Final Fantasy VII: Remake - -