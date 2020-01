Usa il bagno come un essere umano, uomo spia il suo gatto e resta sorpreso: ecco cosa fa il sorprendente Butch (Di martedì 14 gennaio 2020) Va in bagno e fa la pipì nel water, come un essere umano. Ma non è una persona: è Butch, un gatto di due anni che ha sorpreso una parrucchiera di nome Kirstie Fraser. Attenzione a non guardarlo, però Quando il suo padrone non presta attenzione al lui, Butch– un bellissimo gatto dal pelo corto … L'articolo Usa il bagno come un essere umano, uomo spia il suo gatto e resta sorpreso: ecco cosa fa il sorprendente Butch sembra essere il primo su NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

yoongurtino : @yoonstouch @lightpjjk in poche parole si usa sul piano cucina,in bagno e anche per pretrattare i vestiti mia madre… - chiarabressann : RT @filippobrajucha: Italia: i vecchietti al supermercato si lamentano se non usi il guanto per prendere un marandino al supermercato Ameri… - filippobrajucha : Italia: i vecchietti al supermercato si lamentano se non usi il guanto per prendere un marandino al supermercato Am… -