UniFortunato, si è insediato il nuovo direttore dell’Istituto per Mediatori Linguistici (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSi è insediato il nuovo direttore dell’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici “SSML Internazionale”, prof.ssa Oriana Palusci, che tra i primi impegni istituzionali ha incontrato il sindaco della città, Clemente Mastella, e l’assessore comunale all’Istruzione, Cultura e Unesco, Rossella Del Prete. Accademica di lungo corso, la professoressa Palusci è Ordinario di Lingua e Linguistica Inglese e Traduzione Specialistica nell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Ateneo nel quale ha anche ricoperto l’incarico di Responsabile del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale. L'articolo UniFortunato, si è insediato il nuovo direttore dell’Istituto per Mediatori Linguistici proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

