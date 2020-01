Una Vita anticipazioni, addio Trini. L’attrice: “Lascio a malincuore” (Di martedì 14 gennaio 2020) anticipazioni Una Vita, Anita del Rey sulla morte di Trini: “Lascio la soap a malincuore” Non è un segreto per gli appassionati telespettatori di Una Vita che a breve il personaggio di Trini morirà. Dalle anticipazioni di Una Vita che circolano da tempo in rete, sappiamo infatti che Trini morirà dopo il parto e il suo corpo verrà trovato da Ramon. E proprio sulla sua uscita di scena l’attrice Anita del Rey ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale TeleSette uscito in edicola oggi, sul quale ha affermato: Lascio Trini a malincuore, ma in quasi mille puntate di Una Vita abbiamo raccontato tutto e voglio darmi altre possibilità … Trini mi ha dato tanto e mi ha consentito di conquistare il pubblico. “Tutti si identificano con una ragazza umile che vive un amore assoluto, che va contro le regole o che le ... Leggi la notizia su lanostratv

