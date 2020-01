Una nuova tecnica mantiene “vivo” il fegato per una settimana (Di martedì 14 gennaio 2020) (illustrazione: Getty Images) Fino a un’intera settimana. È questo l’arco di tempo massimo nel quale un fegato può rimanere vivo al di fuori del corpo umano. Grazie a una innovativa tecnologia appena sviluppata dai biologi, ingegneri e chirurghi dell’ospedale universitario di Zurigo, della Scuola politecnica federale di Zurigo e della Wyss Zurich che in un nuovo studio, pubblicato sulle pagine di Nature Biotechnology, sottolineano come i loro risultati rappresentino un importante passo in avanti nel campo dei trapianti e della donazione degli organi, e siano quindi preziosi per salvare le vite di molti pazienti affetti da gravi malattie del fegato o tumori. Fino a oggi, ricordiamo, il fegato poteva essere conservato in modo sicuro solo per poche ore, al massimo 12. Invece, con la nuova tecnologia per la perfusione, i ricercatori hanno dimostrato che i fegati (e persino ... Leggi la notizia su wired

