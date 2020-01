Una badante ha rubato agli anziani gioielli per oltre 100 mila euro (Di martedì 14 gennaio 2020) Una colf di origini brasiliane è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di aver rubato preziosi e gioielli nelle case in cui lavorava. Non solo. La donna risulta indagata anche con l'accusa di aver stordito con dei sedativi una coppia di anziani sempre con l'obbiettivo di derubarli. Tra le vittime della colf ci sarebbe anche la giornalista Mariella milani. Alla cronista sarebbero stati rubati un paio di orecchini con brillanti del valore superiore ai 100 mila euro. Secondo quanto si apprende, la badante, con la complicità del marito, metteva annunci di lavoro su un famoso sito presentandosi come colf referenziata, ma poi carpita la fiducia del datore di lavoro di turno, lo derubava dell'argenteria, dei soldi e dei gioielli. Al primo colloquio di lavoro dichiarava di aver lavorato fino a poco tempo prima per un professionista, ma al cellulare in realtà ... Leggi la notizia su agi

