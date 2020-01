Un uomo per 6 anni si è vestito da donna indossando i vestiti della madre morta, per riscuotere la pensione della defunta (Di martedì 14 gennaio 2020) Un 53 enne di nome Thomas Prusik-Parkin, pur di riscuotere la pensione della mamma morta, ha deciso di vestirsi con i suoi vestiti e di far finta per sei anni di essere una donna. L’uomo si è un po’ ispirato alla pellicola “Psycho” e così ha indossato i panni della madre morta. Il fatto si è svolto negli Stati Uniti d’America e l’uomo è riuscito a travestirsi così bene che i dipendenti dell’ufficio postale, non gli chiedevano nemmeno i documenti di riconoscimento. L’uomo però alla fine è stato scoperto e denunciato alle autorità di New York per il reato di truffa. Secondo la legge americane il 53 enne rischia 25 anni di galera. In sei anni è riuscito a impossessarsi di un ingente somma non dovuta. La madre percepiva anche una pensione di accompagnamento che l’uomo puntualmente riscuoteva. Alla fine però è stato scoperto e arrestato dalla Polizia locale e rinchiuso ... Leggi la notizia su baritalianews

