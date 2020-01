UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 15 gennaio 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5418 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 15 gennaio 2020: Filippo (Michelangelo Tommaso) spera ancora di avere una concreta chance di recuperare il suo matrimonio, ma Serena (Miriam Candurro) prende un’inaspettata decisione… La piccola Bianca (Sofia Piccirillo) ha ancora molte difficoltà a scuola e questo comincia a ripercuotersi negativamente sul rapporto tra Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo)… Giulia (Marina Tagliaferri) sta organizzando il primo appuntamento con Marcello… ma non tutto va come previsto! Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 15 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

