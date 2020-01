“Un figlio…”. Il confessionale di ‘lacrime’ di Antonella Elia. Al Grande Fratello Vip è il momento del dolore (Di martedì 14 gennaio 2020) Antonella Elia sta vivendo momento difficili al Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi la concorrente del reality show si è confidata con Fernanda Lessa, spiegando lo stato d’animo che sta vivendo in questi giorni. “È che ho paura di stare qui, sei sempre osservato, c’è sempre rumore. Non mi sento a mio agio – aveva detto – Dormo con Licia, che è una persona molto affettuosa, è vero, ma non mi sento a mio agio e ho paura di toccarla o avvicinarmi a lei. Dormo, anzi, veglio tutta la notte nella stessa posizione, mi fa senso sfiorare o toccare un corpo che non conosco”. Antonella Elia ha ringraziato Fernanda Lessa per esserle stata vicina per tutta la mattinata. Fernanda dal canto suo, colpita dalla reazione della concorrente, l’ha abbracciata dicendo: “Ma quando vuoi sono qui, se vai in camera adesso non c’è nessuno ti riposi e così ti ricarichi un ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

