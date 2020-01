Ultimo: "Nel 2016 pulivo i vetri e aspettavo uscisse il mio disco. Credete sempre nelle favole" (Di martedì 14 gennaio 2020) Puliva i vetri di alcuni uffici a Roma, sua città natale. Ultimo, prima di diventare famoso, aveva una vita ben diversa e su Instagram ha voluto mostrarne un assaggio. “Settembre 2016. Pulendo i vetri di un ufficio in via Palmiro Togliatti, Roma. aspettavo l’uscita del mio primo disco ed un anno dopo sarebbe uscito ‘Pianeti’ che stravolse la mia vita. Non smettete mai di credere nelle favole”, si legge nel post pubblicato sul social network.Lo scatto risale a quattro anni fa, quando la sua esistenza non era ancora stata sconvolta dal successo. Vincitore di Sanremo 2018 tra le Nuove proposte con “Il ballo delle incertezze” e secondo classificato tra i Big nel 2019 con “Colpa delle favole”, Ultimo è uno dei fenomeni musicali degli ultimi tempi, ma non dimentica le sue origini.Il ricordo è particolarmente piaciuto ... Leggi la notizia su huffingtonpost

