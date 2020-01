Ue, Enea nel progetto europeo per lo sviluppo sostenibile dell’eolico (Di martedì 14 gennaio 2020) Ha preso il via il progetto europeo WinWind che punta a migliorare l’accettabilità sociale e promuovere lo sviluppo sostenibile dell’eolico in alcune regioni di sei Paesi europei (Italia, Germania, Lettonia, Norvegia, Polonia e Spagna). Finanziato dal programma UE Horizon 2020, WinWind è coordinato per l’Italia da Enea e dalla società Ecoazioni, con il coinvolgimento delle Regioni Lazio e Abruzzo. Grazie ad un approccio inclusivo sul piano sociale il progetto ha analizzato le specificità socioeconomiche e ambientali delle Regioni partecipanti con lo scopo di sviluppare soluzioni su misura per accelerare lo sviluppo del mercato dell’eolico, anche dove sussistono barriere che ne ostacolano l’accettabilità sociale. Per superare questi impedimenti WinWind ha condotto un’analisi comparativa di 10 buone pratiche selezionate in tutta Europa e ne ha testate ... Leggi la notizia su ildenaro

fainformazione : Efficienza energetica ed elettrodomestici. Ogni anno, un uso più accorto potrebbe far risparmaire alle famiglie ita… - fainfoeconomia : Efficienza energetica ed elettrodomestici. Ogni anno, un uso più accorto potrebbe far risparmaire alle famiglie ita… - quotidianodirg : Enea simbolo di speranza al Caffè Quasimodo di Modica: Una piacevole immersione nel mondo classico e nell’…… -